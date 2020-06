Hotel-Revoluzzer Kohler bucht ZDF-Glücksmomente

Die Branche taumelt. Nicht so Korbinian Kohler, der Chef vom Tegernseer Hotel Bachmair Weissach: Seine TV-Kampagne bringt erste Erfolge.

Marketing gegen die Corona-Apathie: Hotelier Korbinian Kohler

Das Hotel am berühmten München-Spot Tegernsee gehört zu den besten Häusern in Deutschland. Der Mix aus modernem Design und Tradition lockt Gäste aus der ganzen Welt an den Alpensee. Vor zehn Jahren eröffnete Korbinian Kohler das aufwändig ausgebaute Erholungs-Ensemble (141 Zimmer). Mit cleveren Marketing, einem XXL-Spa und dem Erwerb des Lifestyle-Hotels Bussi Baby (Key Visual ist König Ludiwg mit Sonnenbrille) hatte er sich schnell das Prädikat „Hotel-Revoluzzer“ erarbeitet.

Der König als lässige Werbefigur für Kohlers Lifestyle-Hotel Bussi Baby

Und nun also eine TV-Kampagne. Im ZDF. Zur Primetime, nach den Heute-Nachrichten. Fernsehwerbung für ein einzelnes Hotel – das gab´s bisher selten im Öffentlich/Rechtlichen. Haben Sie im Lotto gewonnen, Herr Kohler? „Nein, aber nach dem Eingesperrtsein ist eine Explosion der Lebensfreude spürbar. Wir bieten dieser Sehnsucht ein wunderschönes Domizil.“ Außerdem gehe es auch darum, in der Krise die Wertigkeit seiner Marke aktuell zu positionieren.

Ein Blick ins Paradies: Der Tegernsee im ZDF-Werbespot

Bis Mitte Juli läuft die Bachmair-Weissach-Kampagne im Zweiten. „Wir haben den Spot relativ schnell produziert. Inhouse, in Zusammenarbeit mit dem ZDF“, sagt Kohler. Der Claim: „Glücksmomente dauern im Bachmair-Weissach einfach ein bisschen länger“.



Die zu erwartende Gesamtreichweite liegt bei gut 20 Millionen Kontakten, haben die TV-Vermarkter errechnet. Dazu Torsten Macel, Verkaufsleiter Süd beim ZDF Werbefernsehen: „Der TKP liegt bei unter 3,- Euro und damit schlagen wir Audio um Längen.“

Sonne, Pool und dahinter die Berge: das Luxus-Hotel vor den Toren Münchens

Macel sieht in der Bachmair-Weissach-Kampagne ein Beispiel einer immer stärker werdenden „Renaissance der Qualitätsmarkenwerbung“: „Starke Marken platzieren sich aktuell immer mehr in einem seriösem, glaubwürdigem Redaktionsumfeld. Und das bieten wir beim ZDF.“



Erste Werbeerfolge vermeldet das „TV-Hotel“ vom Tegernsee. „Die Zugriffe auf unsere Homepage sind nach den Spots um einige Tausend pro Stunde gestiegen“, berichtet Hotel-Chef Korbinian Kohler.

Neue Glücksmomente also am Tegernsee, schon wieder…