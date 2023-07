Zum 75. AZ-Geburtstag: Eine Majestätsbeleidigung

Peter Ehm 300 Verlegerinnen, Vorstände, GFs und Printmanager in bester Laune: Zum Berliner Kongress des Medienverbandes der freien Press (MVFP) wurde groß gefeiert. Direkt an der Spree, open air, in der Edel-Location Spindler & Klatt. Spannende Recherche beim Berliner Verleger-Happening: Wie viel München war eigentlich da? Chef der Münchner Delegation: Philipp Welte. Er ist der Boss der… [...]