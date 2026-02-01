Abschied von Peter Gabler

Lebenskunst ist, wenn man trotzdem lachen kann. Der Münchner Journalist Peter Gabler war so ein Lebenskünstler. Egal was kam, er blieb optimistisch, verbreitete mit Witz und Charme gute Laune. Jetzt ist der Food- und Lifestyle-Journalist in München verstorben.

Locker und lässig mit 70 auf der Harley: Lebenskünstler Peter Gabler

Ich, Peter Ehm, kannte ihn seit über 30 Jahren. Wir waren zusammen bei Bunte. Mit in unserem 3er-Ressort Journale & Lifestyle: Michael Tempel, der spätere Chefredakteur von FHM. Wir produzierten den Aufsehen erregenden Airline-Test „wer hat die hübschesten Stewardessen?“ oder die weltweite Untersuchung „ein Stück Erde für 30.000 Mark“.



Problealarm mit Verwirrung

Es gab aber auch viel zu Lachen. Wir erfanden die „kugelsichere Weste von Franz Zechmann“ und verwirrten die komplette Bunte-Belegschaft mit einer Sprint-Zeiten-Tabelle im Vorfeld eines Probe-Räumungsalarms („Bitte stellen Sie sofort die Trainingsläufe ab. Die sind nicht erlaubt.“).

Die Zigarre gehörte früher dazu

Peter Gabler war für jeden kreativen Scherz zu haben. Nach Bunte und Quick etablierte er sich als anerkannter Autor für die Bereiche Food und Reise. Lässig leben und genießen – das passte genau zu seinem Lifestyle. Kollegin Monika Kellermann: „Durch seine sympathische Art gewann er viele echte Freunde. Bei jeder Journalistenreise, bei jeder Restaurantvorstellung war Peter ein hochwillkommer Gast.“

Das Herz!

Für Peter Gabler war das Leben wichtiger als eine Lebensversicherung. Als die Umsätze zurückgingen, verkaufte er sein Taxi. Auch die Harley wurde versilbert und das Rauchen eingestellt. Was blieb: der regelmäßige Bunte-Veteranen-Treff im Münchner Punto Di Vino. Noch im September fuhren wir nach Franken und besuchten dort den „Aussteiger“ Michael Tempel. Wir hatten eine Riesengaudi. Aber Peter Gabler war angeschlagen. Das Herz.

Selfie mit 3 Bunte-Veteranen (v.l.): Gabler, Tempel, Ehm

In der Folge kam es immer häufiger zu Klinikaufenthalten. Seine Schwester Karin berichtet: „Bis zuletzt hat er Kochbücher gelesen, bestellte bei mir die Zutaten und hat nie geklagt.“

Peter Gabler starb am 24. Januar im Alter von 76 Jahren. Er hinterlässt Ehefrau Vera, zwei Kinder und zwei Enkel. Die Beerdigung ist am 12. Februar in Unterhaching.