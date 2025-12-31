War das wieder schön: Kerzenschein, Besinnung und überraschenden Geschenke. Weihnachten. Und jetzt wird´s noch schöner. Auf geht´s ins Neue Jahr 2026! Ab in die Zukunft – das darf gefeiert werden. Allen unseren Lesern einen guten Rutsch!

Wir blicken nur kurz zurück ins vergangene Jahr, empfinden Freude und Dankbarkeit. Headline1 war immer am Ball, dank der Unterstützung aus dem Branchennetzwerk.

2026 wird spannend werden. Egal, ob mit oder ohne KI. Ob mit oder ohne positiver Prognose. Jeder Start beinhaltet die Chance zum Sieg. Also, packen wir´s an…