Uli Hoeneß auf der Purple Stage

„Wir zeigen die aktuellen Trends im Sportbusiness, präsentieren die neuen Player und diskutieren die internationalen Auswirkungen“, sagt Hans-Willy Brockes. Mit seinem ESB Marketing Netzwerk lädt er am 1. und 2. Dezember ein zum Münchner Kongress Sport, Marke, Medien.

Uli Hoeneß: Am 1. Dezember Diskussionsgast beim Münchner Kongress Sport, Marke, Medien

Die Tagung zur Münchner ISPO hatte vor einem Jahr ein grandioses Comeback hingelegt. Nach zehn Jahren Pause war die Messe durch das ESB-Netzwerk wieder Zentrum des internationalen Sportbusiness. Immerhin für zwei Tage. Parallel zur ISPO pilgerten 1.400 Interessierte zum Kongress.

Frauensport und Olympia

In diesem Jahr werden mehr Besucher erwartet, zumal aktuelle Sportthemen wie die Entwicklungen rund um Olympia, die neuen Streaming-Player sowie die neue starke Rolle des Frauensports diskutiert werden.

Hans-Willy Brockes: Kongress-Veranstalter und anerkannter Experte im Sportbusiness

Ganz ohne Promis läuft natürlich eine solche Großveranstaltung nicht. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, wird am ersten Tag, dem 1. Dezember, Gast sein. Im Gespräch mit Ex-Sky-Vorstand Carsten Schmidt werden neue, griffige Statements erwartet. Des Präsidenten Thema auf der großen Purple Stage: „Wie bleibt Fußball Business-König?“

Wieder mit dabei: Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg mit Agenturchef Wolfgang Bertchtold (eo ipso)

Insgesamt 200 Expertinnen und Experten werden auf sechs verschiedenen Bühnen über den Sport und seine Vermarktung diskutieren. Mit dabei u.a. Natalie Vogt, Marketing- und Kommunikationschefin der Allianz und Tobias Röschl, Vorstand Jako.

Premiere für Wasserman

Von Eurosport, über Infront und dem Deutschen Tennisbund, bis hin zum ADAC, Alba Berlin und dem AC Mailand sind Dutzende von bekannten Sportmarken am Start. Besonders stolz ist man beim ESB auf den Hauptsponsor des Kongresses, auf die Wasserman Group.

Die Agentur aus Los Angeles wird von Forbes als „zweitwertvollste Sportagentur Nordamerikas“ eingestuft. Wasserman hat Hunderte von Sportlern aus 30 verschiedenen Sportarten sowie Musiker unter Vertrag. Geschätzter Jahresumsatz: 700 bis 750 Mio Dollar. Für Pepsi und American Express entwickelt die Agentur spezielle Musik- und Sportprogramme.

30 Jahre ESB Marketing Netzwerk: 2024 wurde in München groß gefeiert

Als Medienpartner ist auch headline1.de auf dem Münchner Sportkongress vertreten. Für unsere Leser gibt es exklusiv einen 20-Prozent-Rabatt auf das 2-Tages-Ticket (990,- €). So funktioniert´s: Start unter www.sportmarkemedien.com/anmeldung und dann den Rabattcode SMM25-Headline1 eingeben.

Let´s fetz…