Ausstellung: 4 Fäuste für die Ewigkeit

Der Münchner WM-Kampf war ein Weltereignis. Muhammad Ali besiegte in der Olympiahalle Richard Dunn. Das war vor 50 Jahren. Jetzt das künstlerische Comeback des Kampfes. Das Münchner Boxwerk zeigt historische Fotos und Box-Kunst.

Sieg in Runde 5: Der Engländer Richard Dunn ist technisch ko. Ali triumphiert. Alle Fotos in diesem Report sind von Guido Krzikowski

24. Mai 1976: München lieferte ein unglaubliches TV-Weltspektakel. Das waren noch Zeiten. NBC hatte die Rechte für Amerika gekauft, für die damals astronomische Summe von 2,2 Mio $ Deshalb fiel der erste Gong für uns mitten in der Nacht, um 3.30 Uhr. Die ARD übertrug live den WM-Kampf. Schätzungsweise 2,5 – 3 Mio Deutsche guckten zu. Bei der Wiederholung am nächsten Nachmittag waren es 10 – 15 Mios. Werbespots in den Ringpausen? Undenkbar wegen des Werbeverbots.

Mitten in der Nacht in der Olympiahalle: Ali verteidigte seinen WM-Titel. Die besten Plätze am Ring kosteten DM 1.000,-

Nach 5 Runden und 5 Niederschlägen hatte Weltmeister Ali seinen Job getan, den Titel locker verteidigt. Und dieser Sieg war auch der Start für die Karriere des damals 18jährigen Fotografen Guido Krzikowski. Er hatte sich in die Olympiahalle „eingeschmuggelt“, raste nach dem Kampf zurück in seine Augsburger Lehrstelle und entwickelte mitten in der Nacht seine Filme.

Weltweit unterwegs: Fotograf Krzikowski beim Wahlkampf von Ronald Reagan

Nach dem Münchner Ali-Abenteuer wurde Krzikowski zu einem Fotografen, der auf allen Kontinenten unterwegs war. Für die großen Tageszeitungen, für die großen Illus, für Agenturen und Unternehmen. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. im Münchner Star-Club von headline1.de wegen seiner Fotos von Bob Marley

Fotokunst in Weiß: So präsentierte Krzikowski die Schauspielerin Marie Bäumer („das Adlon“, „3 Tage in Quiberon“)

Zwei von Krzikowskis Ali-Fotos sind nun im Boxwerk zu sehen. Einmal die Originalfotos und 2 Motive im XXL-Format, 2 x 1,50 Meter groß, auf Alu. Außerdem sind im Boxwerk u.a. Werke von Reinhard Oefele, Simon Gehrke und Roxe Valtentine ausgestellt.

Ein Portrait von Fußball-Star Zinedane Zidane wurde in Frankreich sogar zur Briefmarke

Nick Trachte hat sein Münchner Boxwerk für die Ali-Kunstwerke zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung in der Münchner Schwindstraße 14 ist am Pfingstsonntag (24.5.) von 16 – 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.