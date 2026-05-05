Gmund Papier: Ein Weltmeister aus der Provinz

Im Tegernseer Tal ist er der Flori, im Rest der Welt ist er „King of Paper“: Florian Kohler, 63, Chef von Gmund Papier. Über 700 Design-Fans pilgerten jetzt zu seinem Papierfestival in die historischen Werkshallen am Tegernsee.

Unfolded – entfaltet, entdeckt – überschrieb Florian Kohler sein Analog-Design-Festival

Es ist eine faszinierende magische Welt, die Kohler in seiner Büttenpapierfabrik präsentierte. Während sich in der Nachbarschaft das Ludwig-Erhard-Festival um neues Renommee bemühte, fuhren die BMW-Shuttles zum Unfolded Festival Doppelschichten.

Leica in Gmund: Besucherportraits auf neuem Fotopapier

Designer, Werber, Verlage und Künstler reisten aus der ganzen Welt an. 700 Gäste zur Huldigung von Haptik. Kohler: „Papier ist und bleibt der Werkstoff für Inspiration und Kreation. Wir präsentieren hier seine unglaubliche Vielfalt.“

Volles Programm in den historischen Werkshallen der Papierfabrik. 700 Gäste kamen

Einige Highlights der Ausstellung: die neuen Boden- und Wandfliesen von Gmund Papier, kunstvoll veredelte Verpackungen der Pariser Nobeldruckerei Imprimerie du Marais und die Besucherportraits von Leica auf neu entwickeltem Gmund-Fotopapier.

Papier = Kunst = bunt = multifunktional = schön

Form & Farbe, die Top-Speeker im Konferenzprogramm: Anders Thomas, CEO der Porzellan Manufaktur Nymphenburg, Raphael Gielgen von Vitra und der US-Designer Steve Tolleson (u.a. für Nike).

Diskreter Charme einer Werkshalle: hier wurde diskutiert und präsentiert

343 Bewerber für den Papier-Oscar

Wie groß das Thema Papier immer noch ist, zeigte das Echo auf die Ausschreibung der Gmund-Awards 2026. Es gab 343 Einreichungen aus 28 Ländern. Rekord. Den „Papier -Oscar Packaging“ holte sich eine chinesische Gruppe mit einem Miniregal für eine Teezeremonie, der „Papier Oscar Green Innovation“ ging an die Lufthansa-Technik.

Lifestyle-Produkt Papier

Gmund Papier, gegründet 1829, war mal königlich-bayerischer Hoflieferant. Heute zählt das Unternehmen zur Weltspitze. Unter Florian Kohler wurde Papier zum Lifestyle-Top-Thema. Mit viel Kondition, Cash und kreativem Marketing.